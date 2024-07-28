В Telegram появились новые функции
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Разработчики Telegram выпустили новую бета-версию мессенджера для Android с множеством новых функций, которые скоро появятся в основной версии приложения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Код Дурова".
Так, появился каталог мини-приложений. В поиске их можно найти по названию, а также посмотреть ранее запущенные мини-приложения и популярные.
Внутренний браузер Telegram для Android получил несколько новых функций. Пользователи смогут открывать несколько страниц одновременно и переключаться между ними, просматривать историю, создавать закладки, а также управлять кэшем и файлами cookie.
В историях можно будет добавить погодный стикер, который показывает температуру воздуха в момент публикации, и добавить обложку для видеоисторий, в качестве которой можно установить любой кадр.
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