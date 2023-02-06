В Тelegram можно переводить на русский язык целые чаты и каналы

Фото: pixabay.com

В новом обновлении мессенджера Telegram появилась функция перевода чатов и каналов с иностранных языков на русский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

Услуга доступна лишь пользователям с подпиской Premium.

Достаточно лишь нажать на новую кнопку "Перевести" в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку.

Всем пользователям доступен перевод отдельных сообщений — для этого достаточно выделить нужное сообщение и нажать кнопку "Перевести".

В разделе "Использование сети" появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика приложением Telegram. В нём также можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров.

Также теперь пользователи мессенджера могут изменить параметры автозагрузки и назначить автосохранение полученных медиа. Для этого в настройках необходимо указать тип чатов, размер и вид материалов.