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В Тelegram можно переводить на русский язык целые чаты и каналы
В новом обновлении мессенджера Telegram появилась функция перевода чатов и каналов с иностранных языков на русский, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.
Услуга доступна лишь пользователям с подпиской Premium.
Достаточно лишь нажать на новую кнопку "Перевести" в верхней части экрана. В выпадающем меню рядом с кнопкой можно выбрать другие языки для перевода или скрыть эту кнопку.
Всем пользователям доступен перевод отдельных сообщений — для этого достаточно выделить нужное сообщение и нажать кнопку "Перевести".
В разделе "Использование сети" появились круговые диаграммы с подробной статистикой использования Wi-Fi и мобильного трафика приложением Telegram. В нём также можно изменить настройки автозагрузки в соответствии с тарифными планами провайдеров.
Также теперь пользователи мессенджера могут изменить параметры автозагрузки и назначить автосохранение полученных медиа. Для этого в настройках необходимо указать тип чатов, размер и вид материалов.
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