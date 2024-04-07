В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей на оживлённой набережной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Радио Свобода".

Водитель стрелял по прохожим, потом его автомобиль перевернулся. Один человек погиб, семеро получили травмы. Стрелявший был застрелен при задержании.

Израильские экстренные службы уточнили, что среди пострадавших есть как израильтяне, так и иностранные туристы. Погибший тоже был туристом из Италии. Преступник, по предварительным данным, был гражданином Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ призвать всех резервистов из числа пограничной полиции для обеспечения безопасности.