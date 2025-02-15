Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в западной части штата Техас в США. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают сейсмологи, эпицентр находился в 168 км к юго-западу от города Одесса, где проживает около 118 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Данных о жертвах и пострадавшихнет.

Напомним, этим утром в республике Алтай, в Россиии, произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным МЧС страны, подземные толчки зафиксировали в 8:48 по местному времени (6:48 по Астане). Землетрясение интенсивностью в 3 балла ощутили жители двух регионов Казахстана: ВКО и области Абай.