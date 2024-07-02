В течение последних лет мы почувствовали себя активными жителями страны - эксперт

Казахстан вступил в новый этап развития. За последние 5 лет в стране провели масштабные политические реформы. Политическая система РК претерпела кардинальные изменения. Об этом завил Касым-Жомарт Токаев, поздравляя работников средств массовой информации с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что особую роль в разъяснении государственной политики играют журналисты. Изменился ли за последнее время статус специалистов отечественных СМИ? О развитии казахстанской журналистики и преобразованиях, произошедших в Казахстане за последнее время, побеседовали с профессором КазНУ им. аль-Фараби Лайлой Ахметовой, передаёт BaigeNews.kz.

- Лайла Сейсембековна, Президент подчеркнул, что в конечном счёте, и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны. О чём, на Ваш взгляд, говорит это заявление Касым-Жомарта Токаева?

- Мне импонирует то, что Президент Касым-Жомарт Токаев поздравляя нас с Днём работников СМИ, специально отметил, что журналисты призваны быть поборниками истинной справедливости, и говорит о том, что профессионалы всегда пользовались большим уважением. Глава государства рассказал о том, что происходит в стране, как решаются вопросы, как их освещают СМИ, что нам надо будет делать и в каких направлениях больше работать. Основополагающим было то, что Президент отметил, что мы провели за последние пять лет масштабные политические реформы, и это действительно так. И то, что мы стали открыто высказывать своё мнение, как можно больше граждан начали проявлять социальную активность, мы собираем подписи под петициями, делаем рассылки, объединяемся по каким-то интересам и говорим о том, что необходимо делать в государстве, а также предлагаем пути решения и то, что мы сами должны это делать, вот это, я считаю, очень важно. То, что обновляется общественное сознание.

15 марта этого года на Третьем Национальном курултае в Атырау мы не только говорили о Жана Казахстан, был поставлен вопрос о том, что это означает это понятие и была предложена концепция, что нужно делать. В течение всего этого периода у нас были подступы. День за днём государство решало экономические, политические, социальные вопросы и как всегда, несмотря на трудности, методично и целенаправленно шло решение вопросов, которые долгое время оставались без внимания. И это происходит на наших глазах. Мы являемся не только активными участниками этого процесса, мы вкладываем свой труд, свои знания, предложения и умения в модернизацию общественного сознания, решение всех вопросов жизни государства. Я считаю, что это очень здорово, что в течение последних лет мы почувствовали себя активными жителями страны.

Недавно я подписал очень важный документ – закон "О масс-медиа", который усовершенствовал механизмы защиты прав и интересов журналистов, - резюмировал Президент. Хотелось бы услышать Ваше мнение о принятом документе.

Новый закон "О масс-медиа" действительно защищает интересы журналистов, позволяет повысить потенциал отечественных СМИ, укрепить информационную независимость. И то, что работа была подготовлена депутатами и журналистами в одной связке, и то, что среди парламентариев у нас известные наши коллеги, это закономерно и очень хорошо. Потому что именно журналисты всегда представляли интересы народа перед обществом, перед государством и перед бизнесом.

- Повысился ли за последние годы статус работников казахстанских СМИ?

- Журналистское сообщество всегда ответственно относилось к направлениям своей деятельности, освещая процесс обновления и модернизации государства. И вот за пять лет мы получили гораздо большую возможность не только творить и осуществлять то, что нам положено по своей профессии, но и получили хорошую поддержку государства и Президента страны. И мы, естественно, делаем всё, чтобы сделать наше государство богатым во всех отношениях. И, в первую очередь, по отношению к человеку труда. За последние годы на этот момент всё чаще стали обращать внимание журналисты, описывая нелёгкий труд людей самых разных специальностей. И то, что медики, педагоги, журналисты у нас стали получать жильё, хорошую зарплату, и государство обращает на гораздо большее внимание, это мы чувствуем сами по себе. Я, например, как общественный деятель и член Союза кризисных центров Казахстана, хотела бы сказать о том, что вступил в действие закон "О противодействии бытовому насилию". Мы видели, как обсуждался и освещался этот вопрос, и как активно работали не только общественные организации гендерного и юридического направлений, но и масс медиа, чтобы этот закон действительно приобрёл ту силу и то действие и значение, которые необходимы в цивилизованном государстве.

- Президент отдельно остановился на масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", которая активно освещается в СМИ. Насколько важна эта кампания для страны и общества?

- В этом году я дважды участвовала в субботниках. Я сама была свидетелем того, что в экологической акции "Таза Қазақстан" принимали участие сотни тысяч человек в Алматы. Мы не только убирали мусор, но делали всё для того, чтобы люди и наша молодёжь понимали, что всё зависит именно от нас. Мы должны ценить чистоту, уважать труд чужих людей, а журналисты должны и дальше внедрять экологическое сознание нашим гражданам и культуру бережного отношения к природе. Мне очень понравилось то, что Президент сделал акцент на проблеме неподобающего воспитания и актах вандализма, порче историко-культурного наследия, надругательство над памятниками. Касым-Жомарт Токаев говорит о том, что подобные деяния должны не только караться законом, но и обсуждаться обществом. И поэтому здесь, конечно, необходима роль СМИ в просвещении и образовании. Мы же знаем не только про то, что происходит в нашей стране, но и за рубежом, именно из масс-медиа, о случаях надругательства над святынями. Сама я являюсь председателем Совета по сохранению исторической памяти Ассамблеи народов Евразии и Африки, поэтому занимаюсь профессионально этим вопросом во всех государствах Европы, Азии и Африки. И, конечно, я хочу, чтобы наш Казахстан был самым лучшим в вопросах демонстрации культуры поведения. Чтобы у нас историко-культурное наследие ставилось на высоту, и чтобы мы сохраняли свою историю, традиции, обычаи, памятники. У нас должна быть настоящая государственная программа по этому вопросу. И поэтому неслучайно обращая внимание на Национальный день домбры, Глава государства сказал, что "…это душа казахского народа, это зеркало бытия нации". Это продвижение национальных ценностей, а мы журналисты должны национальные ценности просвещать, обучать им и продвигать, потому что это самое главное в нашей жизни.

- Президент озвучил мысль о том, что многие ещё не осознают, но Казахстан уже давно живёт в новой политической реальности. О чём, на Ваш взгляд, свидетельствует это заявление Касым-Жомарта Токаева? В чём выражается эта новая реальность?

- Новая политическая реальность выражается не только в свободе мысли и слова, конкуренции, диалоге власти и общества, но и в том, что доступны нам все информационные ресурсы, и это свершившийся факт истории, и в этом большая роль масс-медиа. Отечественные СМИ отличает то, что они объективны, беспристрастны, профессиональны и всегда ставят интересы страны и общества превыше всего. И эти перспективные изменения видны не только нам, но и международному сообществу. Но преобразования требуют рутинного каждодневного труда, и над этим государство и общество должны работать постоянно, ежесекундно. Мы строим Справедливый Казахстан. И я счастлива, что я принадлежу к строителям Справедливого Казахстана, это происходит в наше время и станет реальностью в нашем временном пространстве. Ақ жол, моя любимая страна.