В Татарстане напечатают на 3D-принтере целый посёлок

В Татарстане началось строительство первого в России посёлка при помощи 3D-принтера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Робот-кран наносит слоями бетонную смесь, создавая стены будущих домов прямо на площадке. На возведение одного коттеджа уходит в среднем три недели. А срок эксплуатации такого здания — больше ста лет.

За процессом строительства следят всего два сотрудника — оператор и помощник. Они задают нужные параметры, а принтер сам печатает коробку за неделю.

По словам главного инженера Владимира Скрипачёва, работа происходит достаточно бесшумно.

"Здесь нет грохота, каких-то механизмов. Практически отсутствуют какие-то отходы как при кирпичной кладке", — отмечает главный инженер.

В России с помощью 3D-принтера здания разных форм и размеров строят уже несколько лет. В Ставрополе, например, возвели двухэтажный офис. В Татарстане архитектурным экспериментам предпочли практичность, спроектировали типовые коттеджи и решились напечатать сразу целый поселок.

Коробки уже готовят к покраске. 34 дома и 3 улицы обещают заселить уже летом следующего года. Строители утверждают, что срок эксплуатации этих зданий — до 120 лет. Один дом с коммуникациями по плану строят 21 день. Правда, при неблагоприятной погоде печатный станок приходится останавливать. В остальное время роботизированный кран слой за слоем выкладывает бетонные стены.

Хотя застройщик экономит на рабочей силе и стройматериалах, дешевым такой дом назвать трудно. Стоимость коттеджа площадью 100 квадратных метров в предчистовой отделке вместе с участком — 6,5 млн рублей. Старта продаж еще не было. Строители планируют сначала доделать первую линию и посмотреть, что у них напечаталось.

Фото: 3dtoday.ru