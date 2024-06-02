В Татарстане напечатают на 3D-принтере целый посёлок
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В Татарстане началось строительство первого в России посёлка при помощи 3D-принтера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Робот-кран наносит слоями бетонную смесь, создавая стены будущих домов прямо на площадке. На возведение одного коттеджа уходит в среднем три недели. А срок эксплуатации такого здания — больше ста лет.
За процессом строительства следят всего два сотрудника — оператор и помощник. Они задают нужные параметры, а принтер сам печатает коробку за неделю.
По словам главного инженера Владимира Скрипачёва, работа происходит достаточно бесшумно.
"Здесь нет грохота, каких-то механизмов. Практически отсутствуют какие-то отходы как при кирпичной кладке", — отмечает главный инженер.
В России с помощью 3D-принтера здания разных форм и размеров строят уже несколько лет. В Ставрополе, например, возвели двухэтажный офис. В Татарстане архитектурным экспериментам предпочли практичность, спроектировали типовые коттеджи и решились напечатать сразу целый поселок.
Коробки уже готовят к покраске. 34 дома и 3 улицы обещают заселить уже летом следующего года. Строители утверждают, что срок эксплуатации этих зданий — до 120 лет. Один дом с коммуникациями по плану строят 21 день. Правда, при неблагоприятной погоде печатный станок приходится останавливать. В остальное время роботизированный кран слой за слоем выкладывает бетонные стены.
Хотя застройщик экономит на рабочей силе и стройматериалах, дешевым такой дом назвать трудно. Стоимость коттеджа площадью 100 квадратных метров в предчистовой отделке вместе с участком — 6,5 млн рублей. Старта продаж еще не было. Строители планируют сначала доделать первую линию и посмотреть, что у них напечаталось.
Фото: 3dtoday.ru
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