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В Ташкенте обсудили развитие энергетического взаимодействия Казахстана и Узбекистана

Сегодня, 09:09
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В Ташкенте обсудили развитие энергетического взаимодействия Казахстана и Узбекистана Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, передаёт BaigeNews.

В ходе встречи стороны положительно оценили динамику и перспективы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. Отмечено, что сотрудничество в области поставок и транзита нефти и газа идет в соответствии с достигнутыми договоренностями и в установленные сроки.

Особо подчеркнута налаженное тесное сотрудничество в электроэнергетической отрасли, в части перетоков электроэнергии в пиковые периоды, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и координации.

Также рассмотрены принимаемые трехсторонние меры по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, который является важным этапом для обеспечения устойчивого развития и стабильности региона.

По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию и укреплению двусторонних отношений в энергетической отрасли.

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