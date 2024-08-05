В Ташкенте обсудили развитие энергетического взаимодействия Казахстана и Узбекистана
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Состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, передаёт BaigeNews.
В ходе встречи стороны положительно оценили динамику и перспективы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. Отмечено, что сотрудничество в области поставок и транзита нефти и газа идет в соответствии с достигнутыми договоренностями и в установленные сроки.
Особо подчеркнута налаженное тесное сотрудничество в электроэнергетической отрасли, в части перетоков электроэнергии в пиковые периоды, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и координации.
Также рассмотрены принимаемые трехсторонние меры по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, который является важным этапом для обеспечения устойчивого развития и стабильности региона.
По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию и укреплению двусторонних отношений в энергетической отрасли.
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