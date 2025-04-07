В Тасбогете асфальт потрескался всего через три месяца после укладки
Асфальт в поселке Тасбогет не выдержал даже трех месяцев эксплуатации.
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В Сети появилась информация о том, что в поселке Тасбогет Кызылординской области асфальт на недавно отремонтированной улице потрескался всего через три месяца после укладки. По словам местных жителей, это вызвало обеспокоенность, поскольку дорога, находящаяся в ведении аппарата акима поселка, должна была служить долго, передаёт BaigeNews.kz.
"Это обычная дорога, находящаяся в ведении аппарата акима посёлка Тасбогет. Её сдали в эксплуатацию всего три месяца назад. Ходят слухи, что все ответственные государственные служащие приняли работу у подрядчика без злого умысла", — говорится в публикации в соцсетях.
Отреагировала на инцидент и местная администрация. В официальном сообщении было уточнено, что в 2024 году на улице А. Оразбаева в Тасбогете был проведен средний ремонт, работы выполнило ТОО "Алем Қызмет Group", которое выиграло конкурс государственных закупок. Контроль за качеством работ осуществлялся технадзором, и проект получил положительное заключение экспертизы.
Тем не менее, оказалось, что часть асфальтового покрытия повреждена. В связи с этим подрядчику поручено устранить дефекты на основании гарантийного срока, предусмотренного договором.
"Мы уже начали работы по восстановлению поврежденной части покрытия, и в ближайшее время все дефекты будут устранены", — сообщается в заявлении местной администрации.
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