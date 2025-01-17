По мерам прокуратуры города Тараз приостановлена незаконная деятельность образовательной организации, передаёт BaigeNews.kz. Установлено, что благотворительное учреждение "Байдибек" с 2023 года осуществляло образовательную деятельность без соответствующей лицензии.

В этом учреждении обучались 36 детей, в отношении которых были допущены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических, миграционных, пожарно-технических, трудовых и архитектурно-строительных норм.

По данному факту прокурор города Тараза подал иск в специализированный экономический суд Жамбылской области с требованием об отмене регистрации юридического лица.

8 октября 2024 года специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области вынес решение о прекращении деятельности, ликвидации и снятии с учётной регистрации благотворительного учреждения "Байдибек".

Решение суда вступило в законную силу.