В Таразе задержали иностранца, привлекающего несовершеннолетних в религиозные организации

Фото: pixabay.com

Сотрудники департамента полиции совместно с ДКНБ Жамбылской области задержали 35-летний гражданина Узбекистана, пять лет находящегося в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ПО данным МВД, мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 216 части 1 УК Республики Узбекистан — "Склонение несовершеннолетнего лица к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций".

Задержанный водворён в изолятор временного содержания управления полиции Тараза и будет передан сотрудникам правоохранительных органов Узбекистана.