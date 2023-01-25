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Сегодня, 14:55
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186Фото: pixabay.com
В Таразе задержали иностранца, привлекающего несовершеннолетних в религиозные организации
Сотрудники департамента полиции совместно с ДКНБ Жамбылской области задержали 35-летний гражданина Узбекистана, пять лет находящегося в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ПО данным МВД, мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 216 части 1 УК Республики Узбекистан — "Склонение несовершеннолетнего лица к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций".
Задержанный водворён в изолятор временного содержания управления полиции Тараза и будет передан сотрудникам правоохранительных органов Узбекистана.
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