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  • В Таразе вынесли приговор по делу о призыве к участию в беспорядках
BaigeNews.kz Сегодня, 03:27
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Фото: BaigeNews.kz

В Таразе вынесли приговор по делу о призыве к участию в беспорядках

В Таразе осуждены двое обвиняемых в призыве к массовым беспорядкам в январе 2022 года, передаёт BaigeNews.kz
 
Как сообщает пресс-служба суда города, подсудимые 4-5 января 2022 года в Таразе участвовали и активно призывали других граждан к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушением, уничтожением имущества, и к неподчинению законным требованиям властей.
 
Вина доказана собранными по делу показаниями свидетелей, вещественными доказательствами.
 
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде трёх лет ограничения свободы. Подсудимые вину признали, относимость и допустимость доказательств по делу не оспаривали. Каждому назначено два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
 
Приговор в законную силу не вступил.
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#январские события #январская трагедия #беспорядки #приговор
Журналист
Сегодня, 03:27
222
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