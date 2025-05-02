В Таразе завершился судебный спор между тремя сестрами - А., Л. и В. - за наследство, оставшееся после смерти родителей, передаёт BaigeNews.kz. Рассмотрев объединенное гражданское дело, Таразский городской суд утвердил медиативное соглашение, к которому стороны пришли в результате примирительных процедур.

Поводом для обращения в суд стал спор о распределении долей в квартире, оставшейся после смерти матери (в 2014 году) и отца (в 2015 году). Одна из сестер, гражданка В., настаивала, что недвижимость принадлежала исключительно их матери, и просила устранить супруга матери от наследования. Также в суде поднимались вопросы о праве собственности, участии в приватизации и правах на наследство.

Однако вместо затяжного судебного процесса дело завершилось миром. Согласно достигнутому соглашению, каждая из сестер получила равную долю - по 1/3 квартиры. При этом сестра Л. добровольно подарит свою часть В., а А. обязалась до конца 2025 года продать свою долю В. за 3 миллиона тенге.

Суд, убедившись в добровольности и законности условий, прекратил производство по делу. Госпошлина, уплаченная сторонами, была возвращена в полном объёме. Определение суда вступило в законную силу.