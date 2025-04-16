В Таразе сотрудники МЧС пришли на помощь жителям частного дома, на территорию которого заползла змея, передаёт BaigeNews.kz.

На место оперативно прибыли спасатели и при помощи спецоборудования — так называемого "змеелова" — аккуратно поймали пресмыкающееся. Змею поместили в банку и вывезли в безопасное место, где она больше не будет представлять угрозу.

МЧС напоминает: в случае возникновения подобных или любых других чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по номеру 112.

Ранее змеи заползли в дом жительницы Алматинской области.