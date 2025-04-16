Змея заползла в дом жителей Тараза
Спасатели Тараза обезвредили змею в жилом секторе.
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
93Фото: МЧС РК
В Таразе сотрудники МЧС пришли на помощь жителям частного дома, на территорию которого заползла змея, передаёт BaigeNews.kz.
На место оперативно прибыли спасатели и при помощи спецоборудования — так называемого "змеелова" — аккуратно поймали пресмыкающееся. Змею поместили в банку и вывезли в безопасное место, где она больше не будет представлять угрозу.
МЧС напоминает: в случае возникновения подобных или любых других чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по номеру 112.
Ранее змеи заползли в дом жительницы Алматинской области.
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