В Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады РК

В Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады Республики Казахстан. В масштабном мероприятии, которое прошло на Центральном стадионе, приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Для зрителей подготовили видеоролик "Древний Тараз" о богатой истории Тараза, а также театрализованное представление "Бабалар рухы".

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов отметил значимость спортивного мероприятия, которое проводится каждые четыре года, и пожелал участникам удачи.

Министр также отметил, что принятые меры по поручению Главы государства позволили обеспечить динамичное развитие физической культуры и спорта в стране.

"Спартакиада Республики Казахстан проводится один раз в четыре года. В этом году принимают участие более 1000 спортсменов со всех регионов страны. Это одно из важных спортивных событий в истории страны. Основная цель Спартакиады — выявить сильнейших спортсменов для национальных сборных команд по летним видам спорта и определить претендентов для участие в международных соревнованиях, в том числе, лицензионных соревнованиях на Олимпийские игры Париж-2024.

В стране по поручению Президента созданы все условия для поддержки и гармоничного развития молодёжи, чтобы они смогли систематически заниматься спортом. Тому доказательство — победы наших спортсменов на международных соревнованиях. Они служат примером для подрастающего поколения.

Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность акимату, жителям Жамбылской области за поддержку инициативы о проведении торжественной открытии Спартакиады", — сказал Асхат Оралов.