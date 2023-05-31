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В Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады РК
В Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады Республики Казахстан. В масштабном мероприятии, которое прошло на Центральном стадионе, приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.
Для зрителей подготовили видеоролик "Древний Тараз" о богатой истории Тараза, а также театрализованное представление "Бабалар рухы".
Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов отметил значимость спортивного мероприятия, которое проводится каждые четыре года, и пожелал участникам удачи.
Министр также отметил, что принятые меры по поручению Главы государства позволили обеспечить динамичное развитие физической культуры и спорта в стране.
"Спартакиада Республики Казахстан проводится один раз в четыре года. В этом году принимают участие более 1000 спортсменов со всех регионов страны. Это одно из важных спортивных событий в истории страны. Основная цель Спартакиады — выявить сильнейших спортсменов для национальных сборных команд по летним видам спорта и определить претендентов для участие в международных соревнованиях, в том числе, лицензионных соревнованиях на Олимпийские игры Париж-2024.
В стране по поручению Президента созданы все условия для поддержки и гармоничного развития молодёжи, чтобы они смогли систематически заниматься спортом. Тому доказательство — победы наших спортсменов на международных соревнованиях. Они служат примером для подрастающего поколения.
Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность акимату, жителям Жамбылской области за поддержку инициативы о проведении торжественной открытии Спартакиады", — сказал Асхат Оралов.
Также министр вручил Почётную грамоту Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева личным тренерам спортсменов, недавно ставших призёрами чемпионата мира по боксу в Ташкенте.
Аким области Нуржан Нуржигитов отметил, что для жамбылцев большая честь — проведение торжественной церемонии открытия Спартакиады в Таразе.
"Здоровая молодёжь — это здоровая нация. Главная цель Спартакиады, которая проводится раз в четыре года — развитие массового спорта, формирование здорового образа жизни, пропаганда физической культуры и спорта. Для нас большая гордость и большая радость — проведение церемонии открытия Спартакиады на священной аулиеатинской земле. Жамбылская область взрастила не одно поколение спортсменов, достойно представляющих наш регион на различных соревнованиях. Мы гордимся нашими олимпийскими чемпионами. Желаю успехов всем спортсменам и тренерам", — сказал аким области и объявил Спартакиаду открытой.
Затем состоялось зажжение огня Спартакиады. Торжественная церемония завершилась концертной программой с участием звёзд отечественной эстрады и местных артистов.
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