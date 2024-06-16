В Таразе семья с детьми на авто провалилась в яму

В Таразе водитель легкового автомобиля провалился в неогороженную яму, где идёт ремонт дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

ДТП произошло 16 июня в 17:50 часов.

"Водитель автомашины марки Lexus RX300, следуя по улице Толе би в направлении ул. Абая, проигнорировав дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещён", 1.23 "Ремонтные работы", заехал на закрытый участок автодороги, где производится ремонт магистрального трубопровода, и провалился в неогороженную яму. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель, его жена и двое несовершеннолетних детей", — отмечается в сообщении ДП Жамбылской области.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении подрядной организации. Проводится доследственная проверка. Водителя привлекут к административной ответственности за игнорирование дорожных знаков.

Произошедшее прокомментировали в акимате Тараза. По улице, где автомобиль провалился в яму, ведут работы по обновлению тепломагистрали М-1.

По данным акимата, пострадавшим пассажирам оказана первая медицинская помощь. Состояние их здоровья стабильное, они находятся под наблюдением медиков.