В Таразе пьяные работники автомойки угнали машину и врезались в бетонную колонну

Фото: polisia.kz

В Таразе полицейские задержали пьяных работников автомойки, которые угнали машину и врезались в бетонную колонну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

9 февраля в полицию обратилась жительница Тараза с заявлением об угоне её автомобиля. Она припарковала свою машину Toyota Camry 50 на автомойке. Но после не нашла её на своем месте.

Машину быстро нашли. Угонщиками оказлись 25 и 31-летние работники автомойки.

"В результате управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые врезались в бетонную колонну, расположенную на пересечении проспекта Жамбыла и улицы Сулейменова. В ДТП автомобиль был повреждён, потерпевшей причинён ущерб в размере 10 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Задержанные с различными телесными повреждениями доставлены в Таразскую городскую больницу и принимают необходимое лечение. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 200 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

"За совершение указанного преступления Уголовным кодексом РК предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трёх тысяч месячных расчётных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок", - заключили в МВД.