В Таразе представили нового акима. Им стал Бакытжан Орынбеков

Фото: www.instagram.com/zhambyl.gov.kz

Акимом Тараза назначен Бакыт Орынбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и Таразским городским маслихатом распоряжением акима Жамбылской области Орынбеков Бакытжан Амирбекович назначен акимом города Тараза", - говорится в сообщении.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил активу города Тараза нового акима, поставил конкретные задачи по исполнению поручений Главы государства, решению накопившихся проблем в областном центре.

Бакытжан Орынбеков родился в 1971 году. Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальностям "автомобили и автомобильное хозяйство" и "горное дело".

Трудовую деятельность начал в 1992 году начальником отдела в фирме "Заман" в городе Джамбул.

В разные годы работал заместителем директора частного предприятия "Делдал", механиком в АО "Жамбыл-Құпарлылық", генеральным директором ТОО "Торгово-производственная компания "Шығыс Таңы", президентом ТОО "Тараз көлік жолы", начальником управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства акимата Жамбылской области, занимал различные руководящие должности в ТОО "Торгово-транспортная компания" АО "НАК" Казатомпром" и АО "Волковгеология".

В 2016-2017 годах занимал должность заместителя генерального директора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, в 2017-2018 годах был заместителем председателя Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК, в 2018-2021 годы занимал должности директора департамента, управляющего директора-руководителя проектного офиса, генерального директора по управлению проектами – члена правления.