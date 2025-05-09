В Таразе состоялось торжественное открытие музея, посвящённого легендарному полководцу, писателю и Герою Советского Союза Бауыржану Момышулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жамбылской области.

Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 115-летию со дня рождения выдающегося сына казахского народа.

В церемонии открытия приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, депутаты Мажилиса, ветераны, труженики тыла и жители региона. Среди почётных гостей также присутствовал Халық Қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев.

Гости мероприятия осмотрели экспозицию, охватывающую ключевые этапы жизни Бауыржана Момышулы — от детства до героических страниц его военной службы. В числе экспонатов — личные вещи, документы, фотографии, военные реликвии и предметы быта.

"В музее представлены шинель полковника, сапоги, папаха, военная карта, составленная самим Момышулы, а также ручка и чернильница, которыми он писал свои знаменитые произведения — "Ұшқан ұя" и "Артымызда Мәскеу". Особый интерес вызывают чемодан, сопровождавший героя с 1932 по 1956 год, железный сейф для секретных документов, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные Бауыржаном Момышулы в мирное время: резные изделия, орнаментированный альбом, музыкальные инструменты. Ценные артефакты — оружие Mauser, копии медалей и орденов, редкие книги и фотографии — были переданы в Жамбылский областной историко-краеведческий музей", — говорится в сообщении.

Музей стал не только данью памяти выдающемуся соотечественнику, но и важным культурным центром, сохраняющим историческое наследие и патриотический дух для будущих поколений.