В Таразе отказались от имиджевых проектов, чтобы решить социальные проблемы

Вместо имиджевых проектов в Жамбылской области бюджет направят на решение проблем социального характера, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сегодня на площадке СЦК заявил аким региона Нуржан Нуржигитов.

"Мы отказались от имиджевых проектов по городу Тараз. На сегодня очень много проблем социального характера. Мы эти проблемы должны в ближайшие два-три года решить. Самые большие проблемы – это асфальтирование и ремонт наших улиц, обеспечение питьевой водой, качественным электроснабжением и благоустройство дворов многоэтажных домов. Мы от имиджевых проектов отказались, и все деньги направляем на решение наших социальных вопросов наших жителей", - сказал Нуржигитов.