В Таразе опровергли слухи о маньяке после появления видео с трупом
Полиция опровергла слухи о маньяке, разгуливающем по Таразу.
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Полиция Жамбылской области опровергла слухи о маньяке, якобы орудующем на улицах Тараза, передаёт BaigeNews.kz.
После появления в Сети жуткого видео с трупом мужчины, многие жители города начали опасаться, что на улицах города действует маньяк.
Однако в Департаменте полиции Жамбылской области заявили, что данный факт не имеет отношения к реальности. По словам стражей порядка, "на территории Жамбылской области указанный факт не происходил".
В связи с распространением ложной информации, полиция напомнила о том, что в Казахстане за распространение ложных сведений, включая сообщения через социальные сети и мессенджеры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Отметим, что накануне в Таразе был найден труп мужчины в городском сквере, а ранее сообщалось о гибели полицейского в городе, что также могло послужить поводом для распространения слухов.
Полиция призывает горожан не верить слухам и не распространять неподтвержденную информацию.
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