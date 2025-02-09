16-летняя роженица поступила в Жамбылский областной перинатальный центр. Врачи заявили о подростковой беременности в полицию, передаёт BaigeNews.kz.

В департаменте полиции Жамбылской области начали досудебное расследование. В отцовстве заподозрили отчима девочки. Тесты ДНК, сделанные в разных лабораториях, подтвердили отцовство.

"В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 54-летний отчим девушки, подозреваемый в совершении преступления. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3-1 статьи 120 УК "Изнасилование несовершеннолетней". Назначен ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз. С санкции следственного суда подозреваемый находится под стражей", — сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Ранее по подозрению в сексуальном насилии над 14-летней падчерицей арестовали жителя Павлодарской области. Дело расследуют по статье 120, части 4 УК.