В Талгаре выбирают нового акима города
На эту должность претендуют три кандидата.
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Нового акима города выбирают в Талгаре. За эту должность борются три кандидата: Арыстанбек Абилхаирулы, Жанибек Каденов и Алибек Рамазанов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии Талгарского района Даулет Батталгазиев, выборы проходят на 26 избирательных участках с 7:00 до 20:00. Всего в Талгаре зарегистрировано 42 774 избирателя. Изначально вдвигались 9 человек, из которых семеро — самовыдвиженцы, один — от партии Amanat, и второй — от НПК. При этом два кандидата не прошли регистрацию, еще четыре кандидата сняли свои кандидатуры по собственному желанию.
В итоге жителям предстоит выбрать из трёх кандидатов:
- Арыстанбек Абилхаирулы, 41 год, выдвиженец партии Amanat. Руководитель ТОО "Талғар тұрғын үй", город Талгар.
- Каденов Жанибек Жанбулатулы, 33 года, выдвиженец НПК. Главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ "Аппарат акима Талгарского района", город Талгар.
- Рамазанов Алибек Гайсаулы, 42 года, самовыдвиженец. Заместитель акима ГУ "Аппарат акима Бесагашского сельского округа", Талгарский район.
Напомним, Прежнего акима Талгара Бахыта Куришбекова,а также его заместителя Матана Сагындыка сняли с должности 15 октября с формулировкой "
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей" после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата.
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