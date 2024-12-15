Нового акима города выбирают в Талгаре. За эту должность борются три кандидата: Арыстанбек Абилхаирулы, Жанибек Каденов и Алибек Рамазанов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил председатель Территориальной избирательной комиссии Талгарского района Даулет Батталгазиев, выборы проходят на 26 избирательных участках с 7:00 до 20:00. Всего в Талгаре зарегистрировано 42 774 избирателя. Изначально вдвигались 9 человек, из которых семеро — самовыдвиженцы, один — от партии Amanat, и второй — от НПК. При этом два кандидата не прошли регистрацию, еще четыре кандидата сняли свои кандидатуры по собственному желанию.

В итоге жителям предстоит выбрать из трёх кандидатов:

Арыстанбек Абилхаирулы, 41 год, выдвиженец партии Amanat. Руководитель ТОО "Талғар тұрғын үй", город Талгар.

Каденов Жанибек Жанбулатулы, 33 года, выдвиженец НПК. Главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ "Аппарат акима Талгарского района", город Талгар.

Рамазанов Алибек Гайсаулы, 42 года, самовыдвиженец. Заместитель акима ГУ "Аппарат акима Бесагашского сельского округа", Талгарский район.

Напомним, Прежнего акима Талгара Бахыта Куришбекова,а также его заместителя Матана Сагындыка сняли с должности 15 октября с формулировкой "

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей" после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата.