В Талгаре при пожаре были спасены 18 человек
Сегодня, 11:57
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Сегодня, 11:57Сегодня, 11:57
151Фото: МЧС РК
В квартире одного из многоквартирных жилых домов г. Талгар произошло загорание мебели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.
"Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 18 человек из-них восемь детей", - проинформировали в МЧС.
Пожар оперативно потушен на площади 8 кв.м. Пострадавших нет.
В случае возникновения пожара надо звонить по номеру 112.
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