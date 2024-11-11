В Талгаре при пожаре были спасены 18 человек

В квартире одного из многоквартирных жилых домов г. Талгар произошло загорание мебели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.

"Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 18 человек из-них восемь детей", - проинформировали в МЧС.

Пожар оперативно потушен на площади 8 кв.м. Пострадавших нет.

В случае возникновения пожара надо звонить по номеру 112.