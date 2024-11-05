В Талгаре после землетрясения проверили состояние важных объектов

В г. Талгаре Алматинской области информаций по разрушениям и пострадавшим не поступала, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведён мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также сотрудниками патрульной полиции ДП г. Алматы был проведён визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений. По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении министерства.

По линии МЧС сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.

"От населения города на линию "112" поступило около 50 звонков информационного характера. На базе командного центра ДЧС Алматинской открыть телефон горячей линии 8 (7277) 22-60-97", - добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что 5 ноября в 10:00 в 33 км от Алматы произошло землетрясение.