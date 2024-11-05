В Талгаре после землетрясения отменили школьные занятия

В талгарских школах после того, как произошло землетрясение, были отменены занятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на районное управление образование.

"Сегодня во всех учебных заведениях не будет занятий, а обучение будет проводиться дистанционно", - говорится в сообщении.

Кроме того, управлении добавили, что в городе детей из детсадов и школьников забирают родители. Те, кого еще не забрали, остаются на местах.

В Управлении образования Алматинской области проинформировали, что на случай землетрясений у руководителя каждого образовательного учреждения есть соответствующий алгоритм действий: все учащиеся и взрослые (преподаватели, технический персонал) были немедленно выведены на улицу в безопасную зону.

В Талгарском районе работают 42 школы. В Талгаре насчитывается 12 529 учащихся в 10 школах и детских садах. Детей вернули в свои дома, заверили в управлении.