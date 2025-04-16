В Талдыкоргане полиция задержала двух юношей, занимавшихся распространением наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Речь идёт о 17- и 18-летних жителях Ескельдинского района. Операция началась после того, как местные жители заметили подозрительных молодых людей возле одного из жилых домов и сообщили в полицию.

На место выехал патруль, и уже через несколько минут подростки были задержаны. В ходе личного досмотра у одного из них нашли два зип-пакета с порошкообразным веществом, предположительно мефедроном. Второй оказался "тяжеловесом" - при нём было 95 зип-пакетов с аналогичным содержимым.

Но на этом история не закончилась. Во время следственных действий подростки привели полицейских к тайникам, где было спрятано ещё 21 свёрток с наркотиком. В общей сложности изъято 116 пакетиков с запрещённым веществом.

"Подозреваемые взяты под стражу, ведётся расследование. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - заявили в полиции.

Правоохранители напоминают: участие в наркобизнесе, в том числе через так называемые "закладки", - это не игра и не подработка, а серьёзное преступление с тяжёлыми последствиями. Особую тревогу вызывает то, что всё чаще в схемах сбыта фигурируют несовершеннолетние.

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