В Талдыкоргане вынесли приговор мужчине, "заминировавшему" здание полиции

Фото: polisia.kz

В Талдыкоргане мужчине вынесли приговор за ложное сообщение о минировании административного здания областного Департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В августе мужчина позвонил в Центр оперативного Управления полиции Талдыкоргана и сообщил о взрывном устройстве, якобы заложенном в одном из административных зданий областного Департамента полиции.

Для поиска взрывного устройства привлекли кинологические службы. Специалисты и служебно-розыскные собаки не обнаружили в здании какого-либо опасного устройства. В тот же день полицейским удалось установить личность анонима, оказавшегося 44-летним местным жителем.

Стражи порядка установили, что мужчина звонил в состоянии алкогольного опьянения. Талдыкорганца задержали и доставили в городскую полицию. По факту инициировали расследование, предусмотренное статьёй 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Приговором Талдыкорганского городского суда подозреваемый был признан виновным и приговорён к к двум годам ограничения свободы, а также к 100 часам принудительных работ ежегодно в период срока отбывания наказания.