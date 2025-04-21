В Талдыкоргане водитель автобуса набросился на пассажирку
Водитель автобуса в Талдыкоргане наказан за конфликт с пассажиркой.
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В Талдыкоргане произошел конфликт между водителем общественного транспорта и пассажиркой. Как сообщается в социальных сетях, мужчина начал кричать на женщину, якобы услышав в свой адрес нецензурную брань. В ходе перепалки водитель попытался вытолкать её из салона автобуса. Несмотря на происходящее, никто из других пассажиров не вмешался, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент продолжился и после того, как автобус поехал дальше: водитель продолжал ссору прямо за рулём, создавая угрозу безопасности движения.
Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Жетысу, сотрудники Управления полиции города Талдыкорган установили личность мужчины и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство — за использование нецензурной брани в общественном месте.
Правоохранительные органы призвали граждан не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях по номеру 102.
"Только совместными усилиями мы сможем сделать наш регион чище и безопаснее", — подчеркнули в полиции.
Ранее пассажир напал на контролёра в автобусе в Караганде.
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