В Талдыкоргане произошел конфликт между водителем общественного транспорта и пассажиркой. Как сообщается в социальных сетях, мужчина начал кричать на женщину, якобы услышав в свой адрес нецензурную брань. В ходе перепалки водитель попытался вытолкать её из салона автобуса. Несмотря на происходящее, никто из других пассажиров не вмешался, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент продолжился и после того, как автобус поехал дальше: водитель продолжал ссору прямо за рулём, создавая угрозу безопасности движения.

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Жетысу, сотрудники Управления полиции города Талдыкорган установили личность мужчины и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство — за использование нецензурной брани в общественном месте.

Правоохранительные органы призвали граждан не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях по номеру 102.

"Только совместными усилиями мы сможем сделать наш регион чище и безопаснее", — подчеркнули в полиции.

Ранее пассажир напал на контролёра в автобусе в Караганде.