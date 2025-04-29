В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве 16-летнего Шерзата
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В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт BaigeNews.kz.
Онлайн-трансляция заседания суда проходит на YouTube-канале BaigeNews.kz.
Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.
На скамье девять подсудимых, среди них один несовершеннолетний.
28 апреля допросили еще одного свидетеля трагедии – Юлдаша Розыбакиева. По словам 19-летнего парня, они с друзьями на трех машинах приехали на место, где убили Шерзата, намного позже, когда всё уже произошло.
Суд также закончил допрашивать двух девушек – Дану Жаксыгельды и Эльмиру Нурбекову.
26-летняя Дана Жаксыгельды заявила, что в тот день подсудимый Абзал Шынасыл попросил ее полить энергетическим напитком нож, которым, по версии следствия, было совершено убийство.
Также она сообщила, что по дороге к магазину "777" она заметила на переднем сиденье автомобиля ружье.
Во время своих показаний Эльмира Нурбекова рассказала о давлении со стороны полиции.
Между тем прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах девушки. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.
Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.
18 апреля в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.
Свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.
До показаний девушки в суде выступил друг убитого. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.
Также в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.
Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.
Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.
Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.
Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.
Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.
Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.
17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.
Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.
Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.
Прокурор зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.
Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.
Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.
Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.
Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.
Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.
Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.
На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.
В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.
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