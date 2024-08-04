  • 4 Августа, 20:49
  • BAIGENEWS

В Талдыкоргане пожарные предотвратили взрыв в частном доме

Сегодня, 19:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 19:26
Сегодня, 19:26
142
Фото: МЧС РК

В Талдыкоргане на территории частного жилого дома загорелась крыша хозяйственной постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

"Благодаря слаженным действиям спасателей с места пожара в безопасную зону вынесены один кислородный и четыре газовых баллона. Таким образом предотвращён взрыв. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх