В Талдыкоргане пожарные предотвратили взрыв в частном доме
Сегодня, 19:26
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Сегодня, 19:26Сегодня, 19:26
142Фото: МЧС РК
В Талдыкоргане на территории частного жилого дома загорелась крыша хозяйственной постройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
"Благодаря слаженным действиям спасателей с места пожара в безопасную зону вынесены один кислородный и четыре газовых баллона. Таким образом предотвращён взрыв. Пожар ликвидирован, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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