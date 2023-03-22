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167Фото: акимат области Жетысу
В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву
В Талдыкоргане открыли памятник великому поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Жетысуской области.
Четырёхметровая бронзовая скульптура установлена на площади возле Талдыкорганского драматического театра имени Б.Римовой.
Высота скульптуры – 3,6 метра, постамента – 5,3 метра. Скульптура выполнена из бронзы, постамент – из гранита и мрамора. Архитектор памятника – почётный строитель РК Акмырза Рустембеков. Скульптор – Мирлан Азмаганбетов. Он является автором установленных ранее в Талдыкоргане памятников С.Арынулы, Г.Орманову, Н.Тлендиеву, а также композиции "Аялы алақан", посвящённой медработникам.
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