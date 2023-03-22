В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву

Фото: акимат области Жетысу

В Талдыкоргане открыли памятник великому поэту и мыслителю казахского народа Абаю Кунанбаеву, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Жетысуской области.

Четырёхметровая бронзовая скульптура установлена на площади возле Талдыкорганского драматического театра имени Б.Римовой.

Высота скульптуры – 3,6 метра, постамента – 5,3 метра. Скульптура выполнена из бронзы, постамент – из гранита и мрамора. Архитектор памятника – почётный строитель РК Акмырза Рустембеков. Скульптор – Мирлан Азмаганбетов. Он является автором установленных ранее в Талдыкоргане памятников С.Арынулы, Г.Орманову, Н.Тлендиеву, а также композиции "Аялы алақан", посвящённой медработникам.