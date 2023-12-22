В Талдыкоргане открыт центр приема граждан

В Талдыкоргане начал работу новый центр приема граждан, где можно записаться к первым руководителям государственных органов, подать обращение в любое ведомство, а также получить консультации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Жетысу.

Данный проект реализован в рамках концепции "Слышащее государство". Он призван стать "единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением".

"Центр будет специализироваться на консультировании, проведении личных приемов, приемов и регистраций обращений в системе "e-Өтініш", как единого окна приема обращений, с выдачей электронно-цифровых подписей и различных справок. Ежедневно здесь будут принимать граждан представители девяти ведомств", - рассказала руководитель центра Айдана Сайлаубеккызы.

Для этого в Центр приема граждан откомандированы сотрудники из областных управления здравоохранения, образования, координации занятости и социальных программ, земельных отношений, сельского хозяйства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также отделов жилищных отношений, архитектуры и градостроительства акимата города Талдыкорган.