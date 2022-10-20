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  • В Талдыкоргане откроется филиал крупного зарубежного технологического университета
pixabay.com Сегодня, 10:35
134
Фото: pixabay.com

В Талдыкоргане откроется филиал крупного зарубежного технологического университета

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Для снижения оттока молодежи из региона глава государства предложил открыть технологический вуз:

"Как вы знаете, ранее я выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. По моему поручению Правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета.

С учетом специфики области, в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий. Это позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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#Токаев #Талдыкорган #вуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:35
134
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