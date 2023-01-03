open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

primeminister.kz Сегодня, 14:17
376
Сегодня, 14:17
376
Фото: primeminister.kz

В Талдыкоргане нашли "похищенного" 15-летнего школьника

В Талдыкоргане нашли школьника, о похищении которого заявили родители подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

О похищении сына в полицию родители сообщили 2 января. В заявлении они указали, что несовершеннолетнего в одном из городских микрорайонов якобы насильно увели несколько взрослых мужчин, свидетелем чего оказалась его двоюродная сестра-ровесница.

Полицейские осмотрели ближайшие жилые массивы, проверили все строящиеся объекты города и просмотрели уличные камеры видеонаблюдения.

Одновременно оперативники проверили версию о том, что несовершеннолетний мог самостоятельно уйти из родительского дома. Она подтвердилась после дополнительного опроса свидетельницы его "похищения".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение школьника удалось установить. Как выяснилось, несовершеннолетний выехал к родственникам в город Саркан, где его разыскали и доставили в Талдыкорган. В настоящее время подросток находится в родительском доме", - сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Новости Алматинской области. (@kris_p_tdk)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#похищение #полиция #школьник #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:17
376
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх