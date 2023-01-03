В Талдыкоргане нашли "похищенного" 15-летнего школьника

В Талдыкоргане нашли школьника, о похищении которого заявили родители подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

О похищении сына в полицию родители сообщили 2 января. В заявлении они указали, что несовершеннолетнего в одном из городских микрорайонов якобы насильно увели несколько взрослых мужчин, свидетелем чего оказалась его двоюродная сестра-ровесница.

Полицейские осмотрели ближайшие жилые массивы, проверили все строящиеся объекты города и просмотрели уличные камеры видеонаблюдения.

Одновременно оперативники проверили версию о том, что несовершеннолетний мог самостоятельно уйти из родительского дома. Она подтвердилась после дополнительного опроса свидетельницы его "похищения".