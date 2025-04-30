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В Талдыкоргане горит цех по утилизации пластика

Сегодня, 18:06
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 18:06
Сегодня, 18:06
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Фото: скриншот из видео

Огнеборцы МЧС в Талдыкоргане тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, передаёт BaigeNews.kz.

Цех расположен в Восточной промзоне.

Огнеборцы работают по повышенному рангу.

На месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.

На месте происшествия находятся 40 человек личного состава и 13 единиц техники.

Угрозы другим объектам не имеется.

Совсем недавно крупный пожар потушили в Астане. Площадь возгорания составила 280 квадратных метров.

Видео: МЧС РК

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