Фото: скриншот из видео

Сегодня, 18:06

Сегодня, 18:06

Огнеборцы МЧС в Талдыкоргане тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, передаёт BaigeNews.kz.

Цех расположен в Восточной промзоне.

Огнеборцы работают по повышенному рангу.

На месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.

На месте происшествия находятся 40 человек личного состава и 13 единиц техники.

Угрозы другим объектам не имеется.

Совсем недавно крупный пожар потушили в Астане. Площадь возгорания составила 280 квадратных метров.