В Талдыкоргане горит цех по утилизации пластика
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
152Фото: скриншот из видео
Огнеборцы МЧС в Талдыкоргане тушат возгорание внутри цеха по утилизации пластика, передаёт BaigeNews.kz.
Цех расположен в Восточной промзоне.
Огнеборцы работают по повышенному рангу.
На месте пожара создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка.
На месте происшествия находятся 40 человек личного состава и 13 единиц техники.
Угрозы другим объектам не имеется.
Совсем недавно крупный пожар потушили в Астане. Площадь возгорания составила 280 квадратных метров.
Видео: МЧС РК
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