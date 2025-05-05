4 мая на строительной площадке в микрорайоне Кулагер города Талдыкорган произошёл пожар. Загорелась кабина башенного крана, передаёт BaigeNews.kz.

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу, до приезда пожарных пламя удалось частично потушить силами очевидцев. Прибывшие спасатели провели окончательную проливку и ликвидацию огня, предотвратив его распространение.

Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. Пострадавших нет.

Видео с места происшествия опубликовал блогер Айдос Кертаев в Instagram.