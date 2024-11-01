В Таджикистане запретили Counter-Strike и GTA

Полиция Душанбе предупредила жителей страны о том, что на территории Таджикистана "строго запрещено распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный характер", передаёт BaigeNews.kz. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своём Telegram-канале.

Согласно заключению экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, игры Grand Theft Auto и Counter-Strike "содержат элементы насилия, убийств и грабежей", написали в управлении.

"Анализы правоохранительных органов также показывают, что к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления", - полиция Душанбе.

В полиции потребовали от всех владельцев компьютерно-игровых центров "впредь не допускать распространения" Counter-Strike и игр из серии Grand Theft Auto. Граждане должны "контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующие убийства и насилие".

Полиция Душанбе намерена проводить рейды и проверочные мероприятия, направленные на противодействие потенциально опасным играм.