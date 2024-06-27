В сёлах СКО начали строить новые ФАПы и медпункты

Около сорока новых объектов медицинской помощи строится в сёлах Северо-Казахстанской области. Это ФАПы, медпункты и амбулатории. Взамен старых приспособленных зданий к концу года в регионе появятся просторные оборудованные объекты первичной медико-санитарной помощи. В одном из готовых ФАПов побывал корреспондент BaigeNews.kz.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Прибрежное ждали семь лет. Прежде ФАП располагался в старом щитовом частном доме, что не позволяло предоставлять широкий спектр медицинских услуг населению. Там было всего четыре кабинета. По словам местных фельдшеров, оно не подходило для дальнейшей эксплуатации по санитарным нормам. Стройку нового ФАПа начали в июле прошлого года. С января он распахнул двери для пациентов.

"Рассчитано на 25 посещений в смену. Кабинет стоматолога у нас имеется, акушерский смотровой кабинет, лаборатория, кабинет физиотерапевтического лечение, фильтр. Также есть кабинет социального работника. Лабораторное оборудование есть. Полуавтоматические биохимический анализатор, гематологический, урологический, физиокабинет есть. Здание уже перезимовало. Отопление электрическое. Всё прекрасно", - рассказывает фельдшер врачебной амбулатории Данияр Балтабаев.

Новое же помещение даёт возможность обслуживать жителей пяти сёл, прикреплённых к медучреждению района. Это Прибрежное, Тепличное, Пеньково, Белое и Шаховское. Общее население - пять тысяч человек.

Новое здание позволило разместить склад лекарственных препаратов и отдельных вход для фильтра. А дневной стационар рассчитан на пять койко мест. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области появится более 40 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

"Программа стартовала в прошлом году. Построено уже 8 объектов. На текущий год запланировано строительство 38 объектов. На данный момент договоры с подрядчиками заключены. Работы начаты по строительству. Объекты имеют полное оснащение в соответствии с минимальным стандартом. 46 объектов будут построены взамен старых приспособленных помещений. Данные проекты являются типовыми по всему Казахстану, которые будут соответствовать всем стандартам и нормам оказания помощи", - объяснил заместитель руководителя управления здравоохранения СКО Нурболат Иманжанов.

Всего в 46 сёлах региона появится пять новых врачебных амбулаторий, 19 фельдшерско-акушерских и 23 медицинских пункта.

"Те объекты, которые есть возможность привести в соответствие посредством капитальных ремонтов - работа проводится. Есть программа "Ауыл ел бесиги". В текущем году три объекта капитально ремонтируются в рамках этой программы", - уточнил Нурболат Иманжанов.

Отметим, что в Казахстане до конца года в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в планах ввести в эксплуатацию 665 объектов первичной медико-санитарной помощи.