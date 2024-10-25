В сёлах области Жетысу ко Дню Республики открыли пять новых соцобъектов, а 70 семей справили новоселье

В области Жетысу ко Дню Республики ввели пять новых социально значимых объектов, включая врачебные амбулатории, сельские клубы, парк отдыха и другое. А еще 70 семей из числа очередников получили долгожданное жилье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области Жетісу.

Так, в Ескельдинском районе к празднику ввели сразу 2 новых объекта. Новый сельский блочно-модульный клуб культуры открыли в селе Жалгызагаш, а в с.Каратал был введен блочно-модульный сельский акимат.

Новые врачебные амбулатории были открыты в городе Текели и после реконструкции в селе Мукры Коксуского района.

"Я живу в селе Мукры с самого рождения. И родители мои были из этих мест. И я помню, как сначала в нашем селе был медпункт, потом фельдшерско-акушерский пункт, затем построили амбулаторию, открыли ее в конце восьмидесятых. В последние годы в здании было прохладно, требовался, конечно, капитальный ремонт. А вот теперь мы имеем модернизированный объект и радуемся. Я сам состою на учете в нашей амбулатории с повышенным давлением, и врач у нас хороший есть, и лекарства, положенные "учетникам", бесплатно, вовремя выдаются", — отметил местный житель Жумадил Жолдыбаев.

К слову, в Мукры проживает почти 3,5 тыс. жителей, поэтому для сельчан создана возможность в любое время обратиться к врачу, получить качественное медицинское обслуживание. Поэтому параллельно с обновлением медицинской инфраструктуры ведется работа по решению кадрового вопроса.

"Год, как окончила медицинский вуз. Приехала работать в село, о чем нисколько не жалею. Всячески стараюсь помочь людям. Теперь в обновленной амбулатории могу более качественно оказывать медицинские услуги, так как есть необходимое современное оборудование. Очень рада, что полезна своему народу и люблю свою профессию, — поделилась молодой специалист, врач общей практики Арайлым Шаханбекова, которая уже начала принимать пациентов в обновленном кабинете.

Между тем собственное жилье обрели очередники в Каратальском, Коксуском и Панфиловском районах. В эксплуатацию сданы 55 индивидуальных частных домов. Из них 17 – в селах Жарлыозек и Балпык би Коксуского, 23 – в Уштобе Каратальского и 15 двухквартирных домов – в Жаркенте Панфиловского районов. Таким образом, 70 семей справили новоселье.

"Будучи многодетной матерью, в очереди на жилье я стояла 8 лет. У меня 5 детей. Самому старшему 10 лет, а младшему 1,5 года. Супруг работает на цементном заводе в Кербулакском районе, а я домохозяйка. Очень трудно было конечно с детьми переезжать по съемным квартирам, и финансово, и морально. Теперь у моих детей будут свои комнаты. Дом нам понравился. Просторный, светлый, теплый, — не скрывая радости, отметила одна из счастливых новоселов, жительница села Жарлыозек Рукия Райым.

Фото: Женис Искабай/Пресс-служба акима области Жетісу