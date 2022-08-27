В сёлах, где проживают свыше пяти тысяч жителей, будут открыты центры ПМСП

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Вице-министр здравоохранения Казахстана Жандос Буркитбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что центры ПМСП будут созданы в сёлах с количеством жителей свыше пяти тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz.

"В этом году утверждён новый государственный норматив сети организаций здравоохранения, согласно которому населённые пункты с численностью населения до 50 человек могут быть обеспечены медработником на дому, ранее сёла не имели такой возможности. В сёлах с количеством жителей от 50 до 500 человек предусматривается открытие медпунктов, с населением от 500 до 1500 человек (ранее было от 800 до 1500) - создание ФАПов", - сказал вице-министр.

По его словам, будут созданы центры ПМСП в сёлах, где проживают свыше 5000 жителей. Нововведения предусматривают, по усмотрению местных исполнительных органов, расширение участков врачебных амбулаторий.

"Для своевременного оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению по принципу "золотого часа" 32 многопрофильные межрайонные больницы будут преобразованы в многопрофильные центральные районные больницы", - добавил Жандос Буркитбаев.

Ранее вице-министр здравоохранения отмечал положительную динамику в работе системы здравоохранения.











