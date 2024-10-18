В связи с болезнью Турсынбек Кабатов перенес концерты на 2025 год
Сегодня, 07:18
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Сегодня, 07:18Сегодня, 07:18
32Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
Популярный шоумен Турсынбек Кабатов лег в больницу, об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
Он не делится причинами госпитализации, но сообщает, что перенес на 2025 год все концерты, которые он запланировал в текущем году в честь своего 45-летия.
"Дорогие зрители! По состоянию здоровья я лег в больницу. Поэтому сообщаю, что концерты, которые я запланировал на 45 лет, перенесены на 2025 год! С нетерпением жду встречи с вами!", - написал Турсынбек.
45 лет Турсынбеку Кабатову исполнилось 10 октября 2024 года.