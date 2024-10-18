В связи с болезнью Турсынбек Кабатов перенес концерты на 2025 год

Популярный шоумен Турсынбек Кабатов лег в больницу, об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Он не делится причинами госпитализации, но сообщает, что перенес на 2025 год все концерты, которые он запланировал в текущем году в честь своего 45-летия.

"Дорогие зрители! По состоянию здоровья я лег в больницу. Поэтому сообщаю, что концерты, которые я запланировал на 45 лет, перенесены на 2025 год! С нетерпением жду встречи с вами!", - написал Турсынбек.

45 лет Турсынбеку Кабатову исполнилось 10 октября 2024 года.