Учитывая новейшие тенденции и читательский спрос в сфере книгоиздательства, отечественный литературный портал adebiportal.kz продолжает пополняться новыми произведениями авторов в формате аудиокниг. Новинкой портала стала аудиокнига Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце", передаёт BaigeNews.kz.

Байопик посвящён основателю детективного жанра в казахской литературе – Кемелю Токаеву.

В книге автор делится личными воспоминаниями о жизни и творчестве своего знаменитого отца, акцентируя внимание читателя на ключевых моментах биографии Кемеля Токаева: детстве, участии в Великой Отечественной войне, становлении, как писателя. Отдельную главу автор посвятил матери – Турар Шабарбаевой, которая стала верной спутницей жизни, хранительницей очага и вдохновителем творчества писателя.

Книга проникнута размышлениями президента о семейных ценностях, долге и ответственности, наследии старшего поколения. Искренние переживания Касым-Жомарта Токаева делают эту работу глубокой и значимой для молодого поколения.

Кемель Токаев оставил яркий след в отечественной литературе ХХ века; его произведения признаны коллегами, критиками, читателями и стали бестселлерами в Казахстане и Советском Союзе.

Аудиокнига президента будет также доступна в приложениях Kitap.kz, Topiq.kz, Kazneb.kz.

В ближайшее время в рамках празднования 80-летия Великой победы на портале adebiportal.kz будут размещены аудиокниги казахстанских писателей-фронтовиков: Бауыржан Момышұлы "Артымызда Москва" ("За нами Москва: записки офицера"), Тахауи Ахтанов "Қаһарлы күндер" ("Грозные дни"), Әбдіжәміл Нұрпейісов "Күткен күн" (Долгожданный день), Әзілхан Нұршайықов "Ақиқат пен аңыз" ("Истина и Легенда"), Кемель Тоқаев "Солдат алысқа кетті" ("Солдат ушёл"), Қасым Аманжолов "Ақын өлімі туралы аңыз" ("Сказание о смерти поэта") и другие.