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В суды РК направлены документы о сокращении срока и освобождении 878 участников январских событий
2 ноября президент подписал Закон "Об амнистии" в отношении лиц, участвовавших в январских событиях. По предварительным данным, подпадают под действие амнистии около полутора тысяч человек. Об этом рассказал замначальника Службы уголовного преследования ГП РК Елдос Килымжанов, выступая в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.
Спикер отметил, что предстоит большой объём по применению закона на стадии следствия и в отношении осуждённых лиц.
"Генеральная прокуратура поручила прокурорам на местах строго обеспечивать законность и единообразное применение норм Закона "Об амнистии". Органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осуждённых. Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении пяти подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести. Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым амнистия будет применяться судом. Им будут пересмотрены размеры назначенных наказаний", - разъяснил полковник.
Он заверил, что ГП обеспечивается законность и соблюдение прав участников уголовного процесса.
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