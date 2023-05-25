В судебной системе нужна реформа — председатель Республиканской коллегии адвокатов

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В судебной системе Казахстана необходимо провести реформы. Об этом сообщил председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев в кулуарах Форума государственных обвинителей в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в Казахстане получить шанс на оправдательный приговор меньше, он отметил, что на это влияет ряд проблем.

"Наверное, это взаимосвязанные проблемы: и статус адвоката слабый, и в судебной системе нужна реформа. Есть определённые механизмы, которые могут позволять влиять на конкретного судью. Понимание это есть. В сентябре прошлого года президент дал поручение снять зависимость судей от вышестоящих коллег. Закон был принят в сенате. По нашему мнению, это в недостаточной мере решило проблему. Сейчас создана новая рабочая группа в сенате. Пытаемся все механизмы, создающие зависимость, снимать", - сказал он.

В форуме принимают участие представители администрации президента, Верховного и Конституционных судов, Республиканской коллегии адвокатов, учёные, юристы и сотрудники региональных прокуратур.