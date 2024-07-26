В суде рассмотрели дело об оскорблении Даной Атешовой бывшего супруга

В СМАП Астаны рассмотрели административный материал в отношении правонарушителя в сфере семейно-бытовых отношений. По материалам дела, Дана Атешова в ходе семейного скандала выражалась нецензурной бранью в адрес бывшего супруга - брата экс-акима Шымкента Марата Айтенова, передаёт BaigeNews.kz.

Дана Атешова вину не признала. Пояснила, что бывшего супруга не оскорбляла, а лишь "обозначала глагол в форме нецензурной брани". При этом бывший супруг незаконно находился в доме и провоцировал её.

Санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает взыскание – предупреждение или арест на 5 суток.

"Правонарушитель имеет малолетних детей и относится к категории лиц, к которым арест не применяется. Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание, признано наличие малолетних детей и совершение правонарушения впервые. Отягчающих – не установлено. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 73 КоАП с наложением административного взыскания в виде предупреждения", - сообщили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

