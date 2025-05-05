Очередное заседание по громкому делу об убийстве Шерзата Полата началось с обсуждения видеозаписи, появившейся в TikTok. На кадрах – улыбающиеся подсудимые, что вызвало волну негодования в соцсетях. В суде подняли вопрос: кто снял это видео и как оно оказалось в сети, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Отец обвиняемого Нуркияса Ильясова заявил, что видео снял юноша, который находится в зале.

"Здесь сидит один юноша. Он снимает подсудимых и выкладывает в TikTok. Он также снял несовершеннолетнего свидетеля. Он всех снимал", - сказал мужчина.

С возмущением выступила и мать подсудимого Белгожаева.

"Мама одного из свидетелей просила не снимать сына, но этот юноша снял. Потом подсудимые, когда выходили на обед, смеялись. Мы же не знаем, по какой причине они смеялись. В этот момент он снял, и сейчас в TikTok пошли всякие догадки. Пожалуйста, учтите это и удалите его", - обратилась она к судье.

Обвинения были адресованы мобилографу адвоката Мейрмана Шекеева. Сам юрист выступил в защиту своего помощника.

"Это мой мобилограф. Ваши обвинения беспочвенны. От нас не выходило это видео. Нашу страничку проверяет служба безопасности", - заверил адвокат потерпевших.

Мобилограф Алмат Арысов подтвердил, что работает на стороне защиты и присутствует на всех заседаниях.

"Я в курсе, что нельзя снимать подсудимых и несовершеннолетних. Мне запрещает это адвокат Шекеев. Я могу предоставить свой телефон на проверку. Видео, распространившееся в сети, снято на камеру со штатива. Если бы это было снято на телефон, кадр был бы в формате 16:9. Моего участия в этом нет", - отметил он.

Судья, выслушав обе стороны, заявил: "Суд проводит проверку. Результаты будут объявлены позже. Сейчас напоминаю: ведется прямой эфир. Остальным СМИ запрещено вести прямую трансляцию и снимать подсудимых", - сказал судья.