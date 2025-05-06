В Талдыкорганском суде продолжается рассмотрение уголовного дела о гибели 16-летнего Шерзата Полата. Суд перешёл к просмотру видеозаписи с ранее зафиксированными показаниями одного из подсудимых — Дархана Аскентая, передаёт BaigeNews.kz.

После просмотра сторона обвинения и защита смогут задать уточняющие вопросы по содержанию записи, а также сравнить изложенные на видео показания с текущими утверждениями подсудимого. Напомним, слушание проходит в присутствии всех участников процесса, включая родственников обвиняемых и потерпевших.

На видео-допросе снятом после трагедии, выяснилось, что до произошедшего инцидента подсудимый находился с друзьями и выпивал пиво. Затем он попросил друга - Еркебулана отвезти его в круглосуточный магазин "Камажай", где в последствии и произошла трагедия.

На видео подсудимый утверждает, что до инцидента с Каржаубаем и его сыном - Шерзатом он знаком не был.

"Я купил 3 банки пива. В кармане у меня было 1130 тенге. До этого я заранее позвонил другу - Бекнуру чтобы тот отправил мне 1000 тенге и сказал ему, что завтра верну", - рассказывал Аскентай.

Поставив телефон на зарядку в магазине, он вышел на улицу и начал пить пиво. В этот момент вышел Шерзат и задал вопрос "Ты что-то сказал моему отцу?", на что подсудимый ответил, что ничего ему не говорил. Затем Шерзат его ударил, говорит в своих показаниях подсудимый.

На видео он сказал, что ударил его кулаком левой руки. Отметим, в своих показаниях сегодня подсудимый сказал, что Шерзат ударил кастетом в левый глаз.

Затем, по словам Дархана Аскетая, вышел отец и спросил Шерзата зачем он ударил его, после вышел третий человек.

"Я попросил свой телефон обратно и мне его дали. В 20 метрах от магазина я позвонил другу - Нурболу. Рассказал ему о том, что меня ударили и назвал адрес магазина. Он приехал в течение 10 минут, за рулём был водитель. В этот момент 3 мужчин стояли перед магазином, где были парень, который меня избил, его отец и дядя. Нурбол поговорил с отцом парня и спросил за что меня ударили", - рассказывал на видео подсудимый.

На что продавец (потерпевший Каржаубай) ответил, что подсудимый Аскентай не заплатил 500 тенге. На этом видео суд прервал, объяснив это тем, что нет необходимости в просмотре полного видео. Выяснилось, что данное видео было снято в Конаеве. В то время как подсудимый имел ввиду, что давление на него оказывали при даче показаний в самом Талгаре.

"Где находились две девушки, которые приехали к магазину?", - задал вопрос гособвинитель.

На что подсудимый ответил, что плохо себя чувствовал.