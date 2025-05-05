Главное судебное разбирательство по громкому делу Шерзата Полата продолжилось оглашением показаний свидетелей, которые не смогли лично присутствовать на главном судебном разбирательстве, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Среди них – несовершеннолетний Алихан Балпык. По его словам, в ночь происшествия он занимался частным извозом, но клиентов не было, и он находился в центре города. Позже направился в сторону курорта "Акбулак". В горах он снял видео своего автомобиля, а затем поехал обратно. По пути заметил припаркованные Mersedes без номерных знаков и Volkswagen Golf.

"Я узнал Volkswagen Golf. Она принадлежала моему коллеге Нурболу Токтабаеву. Я остановился. Увидел у машины Нурбола, Шынгыса, Азамата. Кто был внутри, не видел. Они были пьяны. Я хотел быстрее уехать. В этот момент подъехал Prado. Из него вышел Нуркияс. Он сказал: "Что ты здесь делаешь? Уходи отсюда", – рассказал подросток следователю.

Жительница дома у магазина "Камажай" Галина Журавлёва на допросе рассказала, что около часа ночи услышала шум с улицы Шота Руставели. Она выглянула в окно и увидела, как несколько человек избивают парня. Неподалёку на земле сидел другой парень, рядом с ним находилась женщина. По её словам, молодые люди затем побежали в сторону улицы Менделеева. Журавлева также слышала выстрелы.

Схожую картину описала её соседка Евгения Амиркулова. Она находилась дома с мужем и смотрела телевизор.

"Толпа людей бежала вдоль улицы. Были женские крики: “Убегай, убьют” – это уже после выстрелов. А до них кто-то крикнул мужским голосом: “Стреляй, убивай их", – заявила она в своих показаниях.

Сергей Цветков рассказал, что около полуночи услышал на улице крики.

"Я выглянул в окно и увидел, как дерутся молодые люди. Один из них упал. Сначала к нему подбежал один, потом остальные. В его руках был предмет, похожий на дубину, точно не разглядел. Он начал бить лежащего, толкнул его. А когда развернулся в сторону нашего дома, я заметил у него в руках ружье", - отметил он.

Очевидец Владимир Бурлундский также находился дома. По его словам, около 00:30 он вышел на балкон после того, как услышал шум.

"Возле магазина “Камажай” ссорилась группа парней. Было очень много машин. Затем раздались два выстрела. Я спустился на улицу. Видел, как одного парня грузили в машину, а другой все еще лежал на земле", - сообщил он в письменных показаниях.

Ещё одна свидетельница, Дана Маратова, проснулась от звука выстрела.

"Когда проснулась, раздался второй выстрел. Я сразу побежала на балкон. Увидела, как на земле лежит парень. Рядом была женщина, она просила вызвать скорую. Группа парней в это время убегала по улице", - рассказала она.

Галина Усольцева с балкона своей квартиры увидела лежащего на земле молодого человека. На другой части улицы шёл мужчина с ружьем в руках. Затем женщина побежала к другому окну и увидела группу убегающих парней. Женщина также слышала выстрелы.

Напомним, в первой половине дня случайные свидетели дали показания по делу об убийстве Шерзата. Они рассказали, что видели тело, кровь и гильзы на месте преступления.

В суде также выступила жительница дома, расположенного рядом с местом трагедии. Наргиза Низаметдинова поделилась тем, что увидела в ночь нападения. Она сообщила, что в кровавую ночь кто-то дал команду стрелять.

Также допросили жителя близлежащего дома Сакена Акежанова. В ночь происшествия он наблюдал за происходящим с балкона своей квартиры на третьем этаже. Он сообщил, что Шерзата пинали около 10 парней.

Сегодняшнее заседание по громкому делу об убийстве Шерзата Полата началось с обсуждения видеозаписи, появившейся в TikTok. На кадрах – улыбающиеся подсудимые, что вызвало волну негодования в соцсетях. В суде подняли вопрос: кто снял это видео и как оно оказалось в сети.