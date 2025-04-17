На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата выступает гособвинитель. Она изложила суть обвинения против девяти подсудимых, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По данным следствия, инцидент произошёл в ночь на 3 декабря 2024 года в городе Талгар Алматинской области. В районе 23:22 Дархан Аскентай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин "Камажай", расположенный на улице Менделеева, 13. Он приобрёл три бутылки пива "Кружка свежего" и сигареты, оплату которых организовал его знакомый - несовершеннолетний Аскарбек. Последний перевёл 1 000 тенге с Kaspi-счёта своей матери на указанный продавцом номер и отправил чек через мессенджер WhatsApp.

Позже в магазин вернулся Аскентай и показал Нурымову чек и дал наличкой 1000 тенге. Нурымов вернул 530 тенге сдачи.

Примерно в 23:50 у входа в магазин произошёл конфликт между несовершеннолетним Шерзатом Полатом и Дарханом Аскентаем. Последний, по версии обвинения, дважды ударил Полата кулаком по правому глазу.

Шерзат Полат ударил Аскентая, в результате чего последний получил перелом правой скулы и параорбитальное кровоизлияние. Судмедэкспертиза квалифицировала травму как телесное повреждение средней степени тяжести.

Отец Полата – Нурымов, наблюдавший за происходящим у дверей магазина, поспешил вмешаться: вывел сына на улицу, помог смыть кровь и принес извинения пострадавшему. Он заявил о готовности компенсировать вред здоровью. Однако, несмотря на попытки примирения, конфликт продолжился.

Для разрешения ситуации Нурымов и Аскентай начали привлекать знакомых. Один из них – Нурбол Токтабаев, находившийся в кафе "Эйфория", прибыл на место происшествия вместе с несовершеннолетним Ыскаком на автомобиле Volkswagen Golf. Тем временем Нурымов также позвал на помощь своего брата Гайыпбаева, прибывшего на автомобиле марки Rаvоn.

Перед магазином между Аскентаем и Гайыпбаевым произошел словесный конфликт. Гайыпбаев попытался уладить ситуацию, ссылаясь на несовершеннолетие своего брата, но Аскентай отказался от примирения и, по версии обвинения, ушел, не заплатив 1500 тенге за товар.

Позже Токтабаев перевел деньги за товар на счёт, зарегистрированный на имя матери продавца. Однако конфликт разгорался: один из участников схватил предмет у кассы магазина и вышел на улицу, намереваясь выяснить отношения. Ситуацию вновь попытался уладить несовершеннолетний Полат, усмирив отца и отправив его обратно в магазин.

По версии обвинения, Токтабаев позвонил своим знакомым – Азамату Белгожаеву, Токтаубаеву, Шынасылу, Ильясову и Сакиеву – и сообщил о конфликте. Эти лица, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись ножами, прибыли на место с намерением принять участие в разборке.

Судебное разбирательство продолжается.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Также адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

В начале заседания судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Отметим, что сегодня суд начался с задержкой из-за опоздания адвоката.

Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.

На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.