В суде по делу Шерзата Полата адвокат пожаловался на съёмку подсудимого
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Очередное судебное разбирательство по делу Шерзата Полата началось с ходатайства адвоката подсудимого Дархана Аскентая, который обратил внимание судьи на то, что на прошлом судебном заседании лицо его подзащитного попало в кадр, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Еще до начала заседания вы предупреждали, что подсудимых нельзя снимать. Однако изображение моего подзащитного Дархана Аскентая распространилось в социальных сетях, появилось много негативных комментариев. На видео допроса с досудебного следствия показали лицо Дархана Аскентая без монтажа на весь Казахстан. Прошу сделать замечание оператору, который находится напротив", - сказал он.
Судья Ержан Жанузаков дал пояснения.
"На предварительном слушании подсудимым был поставлен вопрос: "Кого из вас можно снимать?". Тогда только четверо подсудимых просили не снимать их лица. Остальные, в том числе Аскентай, не высказывали возрашений против съемки. Поэтому суд решил показать видеозаписи, где нет тех подсудимых, кто был против съёмки", - сказал Жанузаков.
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