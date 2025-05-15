Очередное судебное разбирательство по делу Шерзата Полата началось с ходатайства адвоката подсудимого Дархана Аскентая, который обратил внимание судьи на то, что на прошлом судебном заседании лицо его подзащитного попало в кадр, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Еще до начала заседания вы предупреждали, что подсудимых нельзя снимать. Однако изображение моего подзащитного Дархана Аскентая распространилось в социальных сетях, появилось много негативных комментариев. На видео допроса с досудебного следствия показали лицо Дархана Аскентая без монтажа на весь Казахстан. Прошу сделать замечание оператору, который находится напротив", - сказал он.

Судья Ержан Жанузаков дал пояснения.